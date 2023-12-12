شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات غزة مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.

القضايا الإقليمية والدولية

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.