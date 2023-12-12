الخليج اليوم .. إسرائيل: هجمات الحوثيين تشكل تهديداً وسنرد عليها بالقوة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن هجمات الحوثيين تشكل تهديداً على بلاده، متوعداً بالرد عليها بالقوة.

وقال أوفير جندلمان، اليوم الثلاثاء، في إيجاز يومي باللغة العربية "هجمات الحوثيين تشكل تهديدا وسنرد عليها بالقوة".

إلى ذلك، أعلن ميناء أسدود الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية تمثل تهديدا استراتيجيا لطرق الشحن العالمية وحركة النقل البحري إلى إسرائيل رغم عدم وجود تأثير مباشر لها على نشاط الموانئ.

وقال الميناء في بيان "نؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على الطرق مفتوحة إلى إسرائيل رغم تحديات الحرب".

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في وقت سابق اليوم، إنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت الناقلة التجارية ستريندا التي كانت ترفع علم النرويج.

كما أضاف يحيى السريع، في بيان بثه التلفزيون اليمني التابع للحوثيين إن الجماعة "استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية"، وفق زعمه.

منع مرور عدة سفن

إلى ذلك، أكد أن الحوثيين "نجحوا خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيراتهم"، مكرراً أن الجماعة لم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

كما جددت الجماعة التعهد بأنها ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للمواني الإسرائيلية "حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

تهديدات

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، أطلق الحوثيون العديد من التهديدات باستهداف جميع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، أينما وجدت لاسيما في البحر الأحمر.

وهاجمت الجماعة اليمنية بالفعل سفنًا في البحر الأحمر على مدى الأسابيع الماضية. فخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي (ديسمبر 2023) ، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، ما دفع المدمرة "ماسون" الأميركية إلى التدخل.

كما استولى الحوثيون، الذين تدعمهم إيران، الشهر الماضي على سفينة الشحن "غلاكسي ليدر" ذات الملكية البريطانية والتي كانت لها صلات بشركة إسرائيلية. وأطلقوا أيضا طائرات مُسيرة وصواريخ باليستية نحو إسرائيل، في تحركات أفادوا بأنها دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.