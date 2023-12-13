مساعد محافظ جنين لـ"الخليج 365": إسرائيل تفرض حصارا على المستشفيات المدينة والمخيم... فيديو

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وقال إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا مطبقًا على المستشفيات الرئيسية في المدينة، وجعل من الصعب وصول الجرحى إليهم، وهم مستشفى جنين الحكومي، والرازي، ومستشفى بن سينا، والأمل، مؤكدًا أن الحصار أشبه بالإغلاق.
وأوضح أن المخيم مغلق أمام فرق الإسعاف والدفاع المدني، فيما لا تزال هناك اشتباكات عنيفة في الحارة الشرقية من جنين، متوقعًا أن تستمر العملية الإسرائيلية داخل المدنية والمخيم لمدة 24 ساعة أخرى.
وشهدت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، عملية اقتحام واسعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شملت اعتقال عشرات المواطنين.
وقتل عدد من الفلسطينيين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، من بينهم 4 في قصف نفذته طائرة مسيّرة في البلدة القديمة، وفقا لسكاي نيوز.
ونشر الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة، مع قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام مناطق متفرقة من المدينة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية قتل 275 فلسطينيا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.