شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. 7 شهداء في اعتداءات الاحتلال على جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى، كما حاصرت قوات الاحتلال خلال العدوان مستشفيات جنين، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 7 فلسطينيين استشهدوا في العدوان الواسع على جنين ومخيمها بينهم 4 استُشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على المدينة.

كما دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين في جنين ومخيمها.

في السياق ذاته، وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال نحو 100 فلسطينيي، ليرتفع عدد المعتقلين في جنين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 400 فلسطيني.

استشهاد العشرات

واستشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، في سلسة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق مع ذلك قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء وسط وجنوب القطاع بعشرات القذائف التي استهدفت منازل فلسطينية.