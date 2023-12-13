شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء في جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى المحافظات المصرية.

وستُعلن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية في 18 ديسمبر الحاليّ.

إقبال غير مسبوق

وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية، تجاوزت 45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن الهيئة رصدت إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في مختلف محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن عددًا من لجان الاقتراع نفدت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي وجهت معه الهيئة بتدعيمها بمزيد من البطاقات.