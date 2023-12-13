شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر مدنًا كاملة في غزة.. أرقام مفزعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال نحو 320 ألف منزل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووثقت وزارة الأشغال الفلسطينية، تسبب العدوان الإسرائيلي في الحاق الضرر جزئيًا بنحو ربع مليون وحدة سكنية.

فيما أشارت تقارير حقوقية، إلى أن نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، باتوا بدون مأوى، بعد أن طال القصف الإسرائيلي منازلهم، خصوصًا أن عمليات القصف دمرت مدنًا بشكل شبه كلي مثل بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومدينة الزهراء والشيخ زايد.

كما طال القصف العشرات من البنايات السكنية في الحي السعودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتدمير مربعات سكنية في مخيمات اللاجئين، مثل جباليا والنصيرات والشاطىء والبريج.

تدمير 300 مدرسة

في السياق ذاته، دمرت طائرات الاحتلال نحو 300 مدرسة بشكل كلي وجزئي، بالإضافة لتدمير معظم الجامعات والكليات في القطاع.

كما تسبب القصف في تدمير البنية التحتية في مدينة غزة وشمالها، كما دمرت دبابات الاحتلال البنية التحتية والمرافق العامة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.