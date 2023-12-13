شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14200 طفلًا وامرأة منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 8000 طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت بشكل مكثف كل مناطق قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، والتي تسببت في تدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.

وأشارت الوزارة إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم مهام إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن هناك 7700 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثف.

وأوضحت أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.

استشهاد 15 فلسطينيًا

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات صباح اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيًا، كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل في مدينة دير البلح.

وتواصل القصف المكثف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول، بسبب كثافة القصف، ومواصلة الاحتلال محاصرة مستشفى كمال عدوان واخراجه تحت تهديد السلاح للأطقم الطبية من داخل المستشفى.