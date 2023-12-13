شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الإسلامي"يناقش استراتيجيات محاربة الإرهاب باجتماعه الثاني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الأربعاء، في الرياض، الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء الأركان بالدول الأعضاء والدول الداعمة، برئاسة معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.

مناقشات الاجتماع

وجرى خلال الاجتماع عرض إستراتيجية التحالف الإسلامي وأبرز إنجازاته ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي (الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية).

وناقش المجتمعون أهداف المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية "رئيس الاجتماع" أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي القادم، والمزمع عقده في شهر فبراير 2024، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

من جانبه أوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، أن ما تقدمت به الدول الأعضاء من مبادرات هي نتاج احتياج دول التحالف الإسلامي حيث تم دراستها وتحليلها وفق حوكمة التحالف والقوانين الدولية، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف اللواء المغيدي أن إجمالي طلبات الدعم من الدول الأعضاء التي تم التقدم بها من ممثلي الدول بالتحالف تجارزت (60) مبادرة جميعها تصب في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، وقام التحالف الإسلامي بدراستها وتأطيرها وفق القوانين الدولية، للشروع في تنفيذها بعد إقرارها من مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي.