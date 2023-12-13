الخليج اليوم .. خطر آخر يداهم السفن بالبحر الأحمر.. تكاليف الشحن تحلق!

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، لاسيما في البحر الأحمر، وتهديدهم للملاحة الدولية، بدأت مشكلة أخرى تطل برأسها.

فقد ارتفعت تكاليف شحن البضائع عبر البحر الأحمر بشكل ملحوظ، خصوصا بعدما أدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر.

إخطار شركات التأمين

إذ بات يتعين على السفن إخطار شركات التأمين بإبحارها عبر هذه المناطق، وكذلك دفع علاوة إضافية عادة لفترة تغطية مدتها 7 أيام، وفق رويترز.

كما ارتفعت علاوات مخاطر الحرب هذا الأسبوع إلى ما يتراوح بين 0.1% و0.15% إلى 0.2% من قيمة السفينة، مقارنة مع 0.07% الأسبوع الماضي، حسب تقديرات السوق الثلاثاء. وعلى الرغم من أنه سيتم تطبيق خصومات متنوعة، فإن هذا لا يزال يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق 7 أيام.

كذلك علا متوسط الأسعار اليومية للناقلات العملاقة التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام كحد أقصى إلى أكثر من 60 ألف دولار يومياً، مقابل نحو 40 ألف دولار يومياً الشهر الماضي، على حد تقديرات شركة برايمار لوساطة السفن.

"تهديد اقتصادي استراتيجي عالمي"

وقال نائب أميرال سابق في البحرية الملكية البريطانية وقائد سابق للأمن البحري في الخليج، دنكان بوتس، إن 23 ألف سفينة‭‭ ‬‬تقريباً تمر عبر مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وهذا يسهل "الاستهداف وخيارات الهجوم".

كما أضاف بوتس، الذي يشغل الآن منصب مدير شركة يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سوليشنز الاستشارية، أن "هذه الهجمات تحمل في طياتها القدرة على أن تصبح تهديداً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً أكثر بكثير من مجرد تهديد جيوسياسي إقليمي".

"يجب ألا يكون أبداً ضحية جانبية"

من جهته قال رئيس العمليات في شركة فيزيل بروتكت المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية وهي جزء من شركة بن أندررايتنج للتأمين، مونرو أندرسون، إن "الواقعة الأحدث تمثل درجة أخرى من عدم الاستقرار الذي يواجه شركات التشغيل التجاري داخل البحر الأحمر والذي من المرجح أن يظل يشهد معدلات مرتفعة على المدى القصير إلى المتوسط".

بدوره شدد الأمين العام لوكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة كيتاك ليم، على أن الشحن التجاري يجب ألا يكون أبداً "ضحية جانبية للصراعات الجيوسياسية"، مضيفاً أنه حث الدول الأعضاء على العمل معاً لضمان "ملاحة عالمية آمنة ودون عوائق".

هجمات عدة

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الفائت، أطلق الحوثيون العديد من التهديدات باستهداف جميع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، أينما وجدت لاسيما في البحر الأحمر.

وهاجموا بالفعل سفناً في البحر الأحمر. فخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي (ديسمبر 2023)، تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، ما دفع المدمرة "ماسون" الأميركية إلى التدخل.

فيما ألمحت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى احتمال التحرك عسكرياً لمواجهة تلك الهجمات التي باتت تهدد الملاحة الدولية.