وزير الموارد البشرية السعودي: 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل

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© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
2/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
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© Gulf 365
وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
8/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
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© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
10/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
1/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
2/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
3/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
4/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
5/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
6/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
7/10
© Gulf 365
وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
8/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
9/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
10/10
© Gulf 365
المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية
وقال إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
وأضاف أنه "هناك الآن 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل".
وينعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مدينة الرياض.
19 أكتوبر, 14:25 GMT
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".