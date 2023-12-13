وزير الموارد البشرية السعودي: 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أكد الوزير الراجحي في كلمته خلال الحفل، على ضرورة مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي.

© Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 1/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 2/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 3/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 4/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 5/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 6/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 7/10 © Gulf 365 وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 8/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 9/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية © Gulf 365المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 10/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 1/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 2/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 3/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 4/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 5/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 6/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 7/10 © Gulf 365 وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 8/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 9/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية 10/10 © Gulf 365 المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية

وقال إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

وأضاف أنه "هناك الآن 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل".

ودعا الوزير السعودي إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.

وينعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مدينة الرياض.

19 أكتوبر, 14:25 GMT

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

وستركز أعمال المؤتمر على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميا، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بُعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل".

وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".