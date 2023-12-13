خبير: الاستقرار لن يعود إلى المنطقة ما لم تضغط واشنطن على تل أبيب

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ولفت الخبير في الشأن اليمني، إلى أن تشكيل الولايات المتحدة تحالفات دولية لتكون مظلة لاستمرار المذابح في غزة، هو مخطط فاشل.
وأضاف: "الأمن والاستقرار لن يعودان إلى المنطقة في حال لم تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، ومنح كل الفلسطينيين حقوقهم".
14 نوفمبر, 17:17 GMT
وأوضح حميد رزق، أن "الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، في إسرائيل، تعيشان مأزقا واضحا، ولا تملكان إلا خيارات قليلة عندما يتعلق الأمر بالتعاون ضد اليمن، لأن موقف صنعاء محق من الناحية العسكرية والإنسانية، ويعبر عن إرادة الشعوب العربية".
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، وقال البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.