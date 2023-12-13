الأغذية العالمي: يجب وقف الحرب بالسودان فورا قبل حدوث مجاعة في البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - الخليج 365. وقال رو، في بيان، اليوم الأربعاء: إننا "ندعو بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لمناطق الاحتياج لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف القادم".
وأضاف أن "هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص المحاصرين في المناطق التي تشهد قتالًا كثيفًا ولا يمكننا الوصول إليهم إلا بشكل متقطع، هذا إن تمكننا من الوصول إليهم في الأساس".
وتابع "هذا الرقم أعلى أيضاً من التوقعات الأولية التي بلغت 15 مليونًا والتي وردت في التقييم السابق في آب/أغسطس، مما يدل على مدى سرعة تدهور وضع الأمن الغذائي".
8 ديسمبر, 11:58 GMT
وأوضح أنه "حاليًا، يوجد ما يقرب 5 ملايين شخص في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي".
وعلى الرغم من ذلك، فإن وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وآمن إلى المدنيين في المناطق الأكثر تضررًا من العنف لم يكن كافيًا، حسب تقارير برنامج الغذاء العالمي.
وفشلت قمة دول منظمة الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (الإيقاد)، التي عقدت في جيبوتي، السبت الماضي، في التوصل لاتفاق لوقف الحرب بالسودان، بعد اعتراض السودان على البيان الختامي لها.