السوداني لبلينكن: العراق لا يحتاج لتدخل خارجي لتأمين البعثات الدبلوماسية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.

وأكد السوداني لوزير الخارجية الأمريكي عدم حاجة العراق لتدخل أي جهة فيما يتعلق بمنفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية قادرة على القيام بواجباتها في ملاحقتهم.

9 ديسمبر, 16:38 GMT

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن محادثات السوداني وبلينكن تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك دوليا وإقليميا، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية في العراق، مؤكدا استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين.

11 ديسمبر, 17:25 GMT

وقبل أيام، تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف صاروخي.

يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.