الخليج اليوم .. السعودية.. وزير التعليم يطلب رفع مستوى التعليم في مادتي اللغة العربية والرياضيات (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه وزير التعليم السعودي يوسف البنيان لرفع مستوى المهارات في التعليم خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضات.

وخلال لقاء الوزير البنيان بمديري المدارس لتطوير العمل التعليمي في المدارس بالمملكة، وجه الوزير برفع مستوى المهارات في التعليم بالقراءة (اللغة العربية) والرياضيات لتعلقهما كأساس متين لجميع العلوم والمعارف والمهارات، وكذلك التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية.

ودعا إلى أهمية إعادة تشكيل العلاقة ما بين المدرسة والإشراف التربوي لتحقيق المزيد من التمكين المتدرج لمديري المدارس.