شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالي: توقيع اتفاقية مهمة مع مكتب الأمم المتحدة وبعثة "أتميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، إنه تم "توقيع اتفاقية مهمة مع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وبعثة "أتميس" الإفريقية، حيث ترمي إلى دعم الخدمات اللوجستية للقوات الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الصومالي أبرم اتفاقية ثلاثية للصومال ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، ومكتب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "أتميس" بشأن الدعم اللوجستي لجزء من قوات الأمن الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، ترأس أمس الثلاثاء، مؤتمرا دوليا حول أمن الصومال وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وبحضور ممثلين من الولايات المتحدة، وإنجلترا، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والصين، واليابان، والهند، وإثيوبيا، وجيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا والنرويج، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وكان نفذ الجيش الصومالى، عملية عسكرية فى مدينة "عيل طيرى" التابعة لمحافظة غلغدود، بولاية غلمدغ الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر مليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن أحد مقاتلي المقاومة الشعبية أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، تمكن من تصفية عناصر إرهابية، من بينهم قيادى بارز.

يذكر أن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية يواصل ملاحقة فلول مليشيات المتمردين، والذين يضيقون الخناق على المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد.