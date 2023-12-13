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سلطنة عمان ورومانيا تبحثان علاقات التعاون والأوضاع الإقليمية الراهنة

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القاهرة - سامية سيد - بحث بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العمانى، الثلاثاء، ولومينيتسا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على الرغبة المشتركة لتنمية علاقات التعاون الثنائية والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزيرين تناولا - خلال اتصال هاتفي - العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، وضرورة وضع حد له بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع وتوفير احتياجاتهم المعيشية وتطبيق القانون الدولي في معالجة هذه الأزمة وإنهاء الصراع بتحقيق حل الدولتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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