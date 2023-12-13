شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العاهل الأردني عبدالله الثانى
كتب محمد عبد المجيدالأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:25 م
قال العاهل الأردني عبدالله الثانى ملك الأردن، قبل قليل، أمام المنتدى العالمى للاجئين بجنيف، أنه يجب أن نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم الدعم للفلسطينيين، ووكالة أونروا بكل الطرق الممكنة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
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