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ملك الأردن: نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى غزة

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

العاهل الأردني عبدالله الثانى القاهرة - سامية سيد - العاهل الأردني عبدالله الثانى

كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:25 م

قال العاهل الأردني عبدالله الثانى ملك الأردن، قبل قليل، أمام المنتدى العالمى للاجئين بجنيف، أنه يجب أن نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم الدعم للفلسطينيين، ووكالة أونروا بكل الطرق الممكنة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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