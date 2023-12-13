شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر: النظام الصحى فى غزة انهار والقطاع يعيش كارثة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لين هاستينجر منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، إلى السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدة انهيار النظام الصحي في غزة، وأن القطاع يعيش كارثة صحية، وفقا ما أوردته القاهرة الإخبارية.

كان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى أحمد مجدلانى، قال اليوم الأربعاء، إن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلى 142 سيدة مع أطفالهن من غزة، جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال، مُطالبًا المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية بالتحرك الفورى للضغط لإطلاق سراحهن وأطفالهن الرضع.

وأشار مجدلاني، في بيان صحفي، إلى احتجاز قوات الاحتلال للسيدات كرهائن في أماكن مجهولة، بعد أن تم تجميعهن بشكل عشوائي من الطرقات ومراكز الإيواء، لافتا إلى تعرضهن للإذلال والإهانة والتهديد بالاغتصاب والتفتيش العاري، وضرب الحوامل منهن، موضحا أن مستوى التخوفات على مصير النساء المحتجزات يتصاعد يوما بعد يوم. وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

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