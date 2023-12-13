شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة لـ 113 عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً فى حصيلة قتلاه خلال المعارك البرية فى قطاع غزة لتصل إلى 113، إذ لقى 8 بينهم 6 ضباط بالجيش الإسرائيلى مصرعهم خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة في لواء جولاني، ولقي حتفه، مساء الثلاثاء، في شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الغزو البري لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.