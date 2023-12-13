شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفى عبد الكريم عودة فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة استشهاد الصحفى فى قناة "الميادين" عبد الكريم عودة فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين القتلى إلى 87 منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، بأنه لم ير قط مقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، مثلما يحدث في العدوان الإسرائيلى على غزة.

ورفعت "مراسلون بلا حدود" في 31 أكتوبر الماضي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" ضد الصحفيين في غزة.

وأشارت الدعوى إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".