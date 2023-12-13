شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبلجيكا تتطلعان إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفى، والمدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية البلجيكية السفير ييرون كورمان عن تطلع بلديهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم على المستوى الثنائي.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان، الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال مباحثات بين الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث اتفقا على التحضير للاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.