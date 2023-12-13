شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا مساهمتها في موازنة "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت جامعة الدول العربية، تصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم، إن ما يتعرض له سكان غزة من مأساة إنسانية يُحتم زيادة موازنة "الأونروا" ودعمها مالياً وليس خصم ما يُقدم إليها، مناشداً الدول كافة الالتزام بدعم الوكالة الأممية التي يُمثل عملها فارقاً بين الحياة والموت لأغلبية الفلسطينيين في غزة، وآملاً في تراجع سويسرا عن القرار.

العدوان على غزة

نوّه المتحدث بأن "الأونروا" تقوم بدورٍ إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين، مؤكداً أن طاقم "الأونروا "يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم الوكالة اليوم يُمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات.