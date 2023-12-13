خبير يوضح لـ"الخليج 365" التأثير الاقتصادي لمنع التعامل المحلي بالدولار في العراق

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وأضاف الحلبوسي، إن تلك الإجراءات تسمح بدخول مضاربين جدد في السوق الموازي، علاوة على أن عملية إنهاء الدولرة تجري بشكل انتقائي، أي تطبق على من لا يمتلك نفوذا في الحكومة، بينما من يمتلك النفوذ يتم غض البصر عنه، وهو سبب آخر يعرقل عملية نجاح إنهاء الدولرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنهاء الدولرة دفع بالتجار لرفع أسعار المواد التي تباع بالدينار العراقي بما يعادلها من سعر الدولار بالسوق الموازي، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم بالأسعار والذي يتجه بشكل تصاعدي مع مرور الوقت.
12 نوفمبر, 08:04 GMT
واتخذ البنك المركزي خلال الساعات الماضية عددا من الإجراءات من شأنها إعادة التعامل بالدينار العراقي ومنع الدولار في الداخل.
وبدورها، شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022، الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.