"حماس": ما زلنا نوجه ضربات مدوية للاحتلال ومنفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "صفا"، مساء اليوم الأربعاء، عن هنية، أن أي رهان على ترتيبات في قطاع غزة دون حركة حماس وفصائل المقاومة هي "وهم وسراب"، مشددا على أن تلك الفصائل الفلسطينية صامدة ومقاومة والشعب الفلسطيني ثابت ومجاهد و"الاحتلال إلى زوال".
وأوضح هنية أن الشعب الفلسطيني ومقاومته ما زالوا يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، مؤكدا أن حركة حماس تبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها".
بدوره، ثمَّن هنية مواقف الأمين العام للأمم المتحدة رسالته لمجلس الأمن، مرحبا بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.
ودعا "الشعوب العربية والإسلامية إلى توسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان الإسرائيلي"، مثمنا الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.