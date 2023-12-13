الخليج اليوم .. العاهل السعودي يعفي أمراء من مهامهم ويعين أميرا جديدا للمدينة المنورة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صدر الثلاثاء عدد من الأوامر الملكية عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقرر الملك سلمان إعفاء الأمراء بدر بن سلطان نائب أمير مكة المكرمة، وأحمد بن سلمان نائب أمير الشرقية، ومنصور بن سعد الثاني محافظ حفر الباطن، من مناصبهم.

وأصدر العاهل السعودي أمرا بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير. علما أنه عسكري خدم في الملحقية العسكرية بسفارة السعودية في واشنطن، قبل أن يتولى منصبا استخباريا، كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما قرر الملك سلمان تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن فرحان محافظا لحفر الباطن.

كما أمر بتعيين هشام الفالح مساعدا لوزير الداخلية وخالد البتال وكيلا لوزارة الداخلية وخالد حضراوي مستشارا بالديوان الملكي وخليل بن سلمه نائبا لوزير الصناعة ومساعد الداود أمينا للعاصمة المقدسة وعبد اللهجالي أمينا لمنطقة عسير.