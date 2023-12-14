شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: إسرائيل تتلقى أكبر قدر من الخسائر فى الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلدون البرغوثى الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن هناك ارتباك داخل إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن حجم الخسائر وضحايا الجنود الإسرائيليين، حيث إن هناك صحيفة إسرائيلية ذكرت أن عدد الضحايا وصل إلى 1600 جندي، بينما صحيفة أخرى ذكرت أن هناك 4600 جندي على الأقل.

وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن عدد الخسائر في الإصابات فقط لدى الجيش الإسرائيلى 3 أضعاف ما تم الإعلان عنه، كما أن أعداد القتلى تثار علامات استفهام حولها.

وقال خلدون البرغوثى، أن اليوم إسرائيل تلقت أكبر قدر من الخسائر لديها من خلال العديد من الكمائن التي تم إعدادها من قبل الفصائل ضد جنود الاحتلال.

وأشار الخبير في الشئون الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع مزيد من الضحايا خلال الفترة المقبلة في صفوف جيش الاحتلال مع إمكانية توسع الاقتحام البرى في غزة.