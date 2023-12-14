شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة الدولية": نزوح 45 أسرة من عدة محافظات يمنية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجر الدولية، الأربعاء، نزوح 45 أسرة يمنية تضم 270 شخصا من عدة محافظات، خلال الأسبوع الماضي.



وذكرت المنظمة- في تقريرها الأسبوعي، وفقا لقناة "اليمن"- "أن مصفوفة التتبع التابعة للمنظمة في اليمن، رصدت نزوح 45 أسرة خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري، ليرتفع أعداد النازحين منذ مطلع العام الجاري إلى 9.744 أسرة تضم 58.464 فردا.