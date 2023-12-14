عضو "النواب" الليبي: لمسنا رغبة تركيا في التعاون معنا ووعدتنا بتقديم كل الدعم

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وأضاف عبد النبي بأن هذه الاجتماعات كانت مهمة، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة إجراء الانتخابات، وكذلك العمل على تشكيل حكومة واحدة.
4 ديسمبر, 09:21 GMT
وتابع البرلماني الليبي إنه تم الحديث على توحيد المناصب السيادية حتى تم التأكيد على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنهم نقلوا صورة الوضع الحقيقي والصورة للجانب التركي لما يجري في ليبيا.
واختتم عبد النبي بقوله، لمسنا رغبة كبيرة من الجانب التركي في التعاون معنا، كما وعدت أنقرة بتقديم كل الدعم لتعود ليبيا إلى مكانتها الطبيعية.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
3 ديسمبر, 16:48 GMT
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.