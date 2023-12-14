عضو "النواب" الليبي: لمسنا رغبة تركيا في التعاون معنا ووعدتنا بتقديم كل الدعم

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عبد النبي في حديثه لـ"الخليج 365" إنه في ظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أما مساء اليوم التقى بوزير الخارجية التركي، وبعد مغرب اليوم التقى برئيس وأعضاء البرلمان التركي.

وأضاف عبد النبي بأن هذه الاجتماعات كانت مهمة، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة إجراء الانتخابات، وكذلك العمل على تشكيل حكومة واحدة.

4 ديسمبر, 09:21 GMT

وتابع البرلماني الليبي إنه تم الحديث على توحيد المناصب السيادية حتى تم التأكيد على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنهم نقلوا صورة الوضع الحقيقي والصورة للجانب التركي لما يجري في ليبيا.

واختتم عبد النبي بقوله، لمسنا رغبة كبيرة من الجانب التركي في التعاون معنا، كما وعدت أنقرة بتقديم كل الدعم لتعود ليبيا إلى مكانتها الطبيعية.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

3 ديسمبر, 16:48 GMT

ونقلت قناة "العربية" عن بليحق بيانا أوضح فيه أن المجلس أقر في جلسة اليوم طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.