"هاكرز" يخترقون الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي ويبثون رسالة داعمة لغزة وفلسطين.. صور

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن مجموعة من "الهاكرز" المؤيدين للفلسطينيين نجحوا في اختراق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، ونشر علم فلسطين وبث رسالة داعمة للفلسطينيين في القطاع.
وأوضحت القناة أن الهاكرز تمكنوا من اختراق الصفحة الرسمية الخاصة ببيانات الجرحى والمصابين من الجيش الإسرائيلي على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي نفسه، وهي الصفحة التي يتم تحديثها يوميا والخاصة ببيانات الجنود المصابين في الحرب على قطاع غزة.
وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في إعادة الصفحة والسيطرة عليها.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب" رفض مقترحا لرئيس الموساد بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة "حماس".
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقد أنه يتعين على بلاده إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات مع حركة حماس من جديد.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.