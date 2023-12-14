شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير 3 مواقع لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جبال مكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق، الأربعاء، عن تدمير مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق جبال مكحول.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الإرهابيين في مناطق جبال مكحول، تمكنت كتائب مدفعية قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير ثلاث مواقع لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير صفائح وألواح شمسية كان الإرهابيون يستخدمونها في مواقعهم، بالإضافة إلى استهداف خطوط مرور الإرهابيين في هذه المناطق.