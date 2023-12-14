مراسل "الخليج 365": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل " الخليج 365 " أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استخدام المضادات الأرضية للتصدي له.

23 نوفمبر, 13:11 GMT

وتابع المراسل، فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.

في حين قصفت قوات الاحتلال الأمريكي براجمات الصواريخ من قاعدة حقل "كونيكو" شمالي دير الزور عددًا من القرى والبلدات الواقعة غربي الفرات، الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وحلفائها.

يشار إلى أن جميع القواعد الغير شرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يُسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يتم الكشف عنها من قبل الجيش الأمريكي.