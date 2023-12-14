شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: المملكة رائدة فى مجال تحول الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطها النفطي.

وقال الوزير - في مقابلة مع قناة العربية - "إن فريقا متكاملا من المملكة شارك في مفاوضات "كوب 28" ، ولسنا بغريبين عن منهجية تحول الطاقة ونحن رائدون فيها".

وأضاف أنه البيان الختامي لـ (كوب 28) لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري بل عملية تحول ، مشيرا إلى أن برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا.

وشدد على أن اتفاق (كوب 28) وفر بدائل لكن دون تقييد حرية الدول.

وكان مندوب السعودية في قمة (كوب 28) قد رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، وقال "إن نتائج المحادثات أظهرت مسارات مختلفة ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع خصائص كل دولة وفي سياق التنمية المستدامة".

وأضاف "يجب علينا استغلال كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، ويجب علينا استخدام جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف".