شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: لن نتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن الحركة لن تتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، فى إشارة إلى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلى بجميع الاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أن الأولويات هى إيقاف نزيف الدماء فى غزة والضفة، نقلا عن القاهرة الإخبارية. وشن طيران الاحتلال غارات على جباليا والدرج ‏والزيتون والشجاعية، وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه مستوطنة كيسوفيم.

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