الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع سوليفان جهود زيادة تدفق المساعدات على غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد البيت الأبيض، في بيان اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في الرياض، حيث ناقشا الجهود الجارية لتحقيق سلام دائم ومستدام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف البيت الأبيض أن الأمير محمد بن سلمان والمسؤول الأميركي بحثا أيضا "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على غزة".

وأكد البيان أن الطرفين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة.

هذا ويزور مستشار الأمن القومي الأميركي إسرائيل، اليوم، حيث يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وآخرين، فيما تشهد الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس يوماً جديداً من التصعيد والقتال العنيف.

كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وبيني غانتس، الوزير بمجلس الحرب، من ضمن المسؤولين الذين سيلتقي بهم سوليفان.