شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى: إعفاء البلاد من ديونها الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، إعفاء بلاده من الديون الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عاما من عملية تخفيف عبء الديون، مما يمنح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع العالم، مشيرا إلى أنه تم الاعتراف بالمؤسسات المالية والبنوك في البلاد، واصفا هذا النجاح بالفرصة العظيمة.

وأعرب الرئيس الصومالي، خلال لقاءه مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، عن شكره وتقديره لهم على دورهم فى تحقيق النصر التاريخي للصومال في برنامج إعفاء الديون كما ناقش الجانبان مواصلة دعم الحكومة الصومالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين المؤسسات المالية وزيادة الدخل والاستثمار الدولي. وأشاد الرئيس الصومالي بالحكومات السابقة التي بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذا النجاح.

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