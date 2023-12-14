الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بالإغارة على عدة مناطق تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، أمس الأربعاء، مقتل أحد أفراده في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، وقال "حزب الله"، في بيانه، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

أمس, 01:44 GMT

وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية على الحدود بين البلدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي المعادي، أغار ليلا، على كفركلا وسط البلدة، وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، حتى صباح اليوم".

وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.

12 ديسمبر, 20:35 GMT

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.