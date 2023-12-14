شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعدم أسرتين رميا بالرصاص ويجرف مقبرة فى "جباليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية في قطاع غزة "إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في 3 غرف، تعودان لعائلتي صالح وخليل".

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال وفتيه ونساء، من مدرسة "شادي أبو غزالة" في المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من الملابس.

واستهدفت طائرات الاحتلال 6 منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول، بسبب كثافة القصف، وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دمرت بشكل كامل، بسبب التجريف والتدمير والتخريب من آليات الاحتلال.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال شبانا في الحي المذكور، ما أدى إلى استشهاد 6 على الأقل. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة في جباليا بالكامل، في انتهاك صارخ لحرمة الأموات.

وفي منطقة الرمال الشمالي، قصفت طائرات الاحتلال 4 منازل، ما أدى إلى سقوط 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واقتحمت تلك القوات عددا من المنازل في هذه المنطقة، واعتقلت 35 مواطنا، تتراوح أعمارهم من 15-70 عاما، بعد تعصيب أعينهم، وتجريدهم من ملابسهم، كما اقتحمت عددا من المنازل في محيط مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، وأعدمت عددا من المواطنين الآمنين في بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح، يأويان نازحين من غزة، ما أدى إلى سقوط 10 شهداء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

وفي "خان يونس" جنوب قطاع غزة، استشهد 40 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال بالمدفعية 10 منازل بشكل عشوائي في السطر الغربي، ومنطقة الشيخ ناصر، تحديدا في خزاعة، وعبسان، والقرارة.

واستشهد ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون، وعدد من المصابين، في قصف مدفعي على خان يونس.

وفي رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي "تل السلطان"، وآخرين في مخيم الشابورة، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.

وانتشلت جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في مخيم يبنا برفح.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.