شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل دعم مطالبات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل دعم المطالبات بوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من أجل السماح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة .

وقال رئيس الوزراء البريطانى - فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - إن الحل القائم على دولتين يعد النتيجة الصحيحة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس . وأضاف سوناك أن "موقفنا الدائم يوضح أن حل الدولتين هو النتيجة الصحيحة.. على المدى القصير، ما يحدث في الحرب يعد أمرا مثيرا للقلق.. لقد فقد الكثير من الأبرياء حياتهم.. لا أحد يرغب في أن يستمر هذا الحرب للحظة أطول من اللازم".



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