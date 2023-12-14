شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يموتون فى "جنين" ولا يستطيعون الوصول للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين يموتون فى "جنين" لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على "جنين" ومخيمها لليوم الثالث على التوالى، والذى أسفر عن استشهاد 11 شخصًا على الأقل واعتقال المئات وتدمير عشرات المنازل وتجريف الشوارع والبنى التحتية.

وأضافت منظمة "أطباء بلا حدود" في منشورات على منصة (إكس- تويتر سابقا)، اليوم الخميس، "أمس الأول حمل رجل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا سيرًا على الأقدام إلى مستشفى خليل سليمان الحكومى، لأن آليات الاحتلال اعترضت مركبة الإسعاف التي كانت تقله، ما أدى إلى استشهاده لدى وصوله إلى المستشفى".

وتابعت: "ويوم أمس خرجت مريضة من المستشفى وحاولت سيارة إسعاف نلقها إلى منزلها، لكن تم إطلاق النار عليها، وتمت إعادة إدخال المريضة نفسها إلى المستشفى مصابة بطلق ناري".

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مستشفى "جنين" الحكومي، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم عامل طبي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن "الهجمات على المستشفيات ومركبات الإسعاف تقتل، واعتراض مركبات الإسعاف يقتل، يجب لهذا أن يتوقف".