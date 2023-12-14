الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحث سكان غزة على تقديم معلومات عن السنوار والضيف مقابل مكافآت

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات في غزة يحرض من خلالها الأهالي الفلسطينيين في القطاع على تقديم أي معلومات أو بيانات عن السنوار والضيف مقابل مبالغ مالية طائلة.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 4 قيادات لحركة حماس، أبرزهم يحيي السنوار، والمكافأة المالية مقابل الإدلاء بأي معلومات عنه تقدر بـ 400 ألف دولار، فضلا عن 300 ألف دولار أخرى لمن يدلي بمعلومات مشابهة لأخيه محمد السنوار.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن غلعاد إردان، سفير إسرائيل بالأمم المتحدة تلقى تهديدات بعد رفعه رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن القناة الـ 13 الإسرائيلية حاولت الاتصال مع رقم السنوار الذي نشره السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، لكن يبدو أنه ليس صحيحا.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.