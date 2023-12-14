في غياب البرلمان.. هل تتجه البعثة الأممية في ليبيا إلى إقرار خارطة طريق جديدة؟

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12 ديسمبر, 19:52 GMT
وبعد رفض مجلس النواب المشاركة، برزت تساؤلات مهمة بشأن إمكانية عقد الاجتماع، أو المضي قدما في ترتيبات لاحقة.
وفي الإطار استبعد محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، اتجاه البعثة الأممية الليبية والدول الداعمة لمبادرتها لإقرار خارطة طريق أو مرحلة انتقالية دون مشاركة البرلمان، خاصة بعد رفضه المشاركة في الطاولة الخماسية.
وبشأن الهدف من المبادرة أوضح السلاك أن "ما تقوله البعثة هو أن المبادرة تهدف لاستكمال النقاش حول النقاط الخلافية، لكنها أخفقت في تحديد الأطراف السياسية وما تمثله من ثقل، وكذلك لم توضح الأجندة الحقيقة للقاء الخماسي، وما سيترتب عليه، وهو ما دفع البرلمان لرفض المشاركة فيها".
9 ديسمبر, 16:10 GMT
وأشار إلى أن هناك نقطة شائكة أخرى بشأن الأجسام المسلحة في الغرب، وما إن كان رئيس الحكومة يمثلهم، خاصة أنه لم يتم دعوة أي من يمثلهم، والاكتفاء بدعوة رئيس الحكومة.
ووفق محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، فإنه حال عودة البرلمان للمشاركة في الجلسة الخماسية، بعد معالجة نقاط الخلل وتوضيح كافة الجوانب المترتبة على الحوار، يمكن الانتقال إلى مرحلة متقدمة بشأن الانتخابات.
أمس, 13:51 GMT
وأبدى السلاك تخوفاته من استنساخ تجربة "لجنة 75"، وتشكيل لجنة جديدة، الأمر الذي يترتب عليه تعقيد المشهد بشكل أكبر.
ومن جانبه، المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن البرلمان الليبي قرر عدم المشاركة في حوار المبعوث الأممي، ما يترتب عليه عدم القدرة على إنجاز خارطة طريق.
وشدد على أن أي حلول في غياب المجلس التشريعي يعني تعقيد المشهد بشكل أكبر، ومراوحة الأزمة مكانها.
ويرى مفتاح أن عدم تجاوب الأطراف السياسية في ليبيا، هو بمثابة تبادل الأدوار، ما بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الذي رفض المشاركة في المبادرة.