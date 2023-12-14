شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم الخميس، بجامعة الدول العربية، "حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي"، أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، برئاسة اليمن وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالتنمية المستدامة في الدول العربية.

وأوضحت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض، الدكتورة ندي العجيزي، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة منها، القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.