الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية على جنوده.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الخميس، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا وخلايا وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لحزب الله، في "شتولا"، بدعوى محاولتها إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه إسرائيل.

وأضاف هاغاري أن دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت، أيضا، بنية تحتية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

أمس, 01:44 GMT

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قيامه بسلسلة غارات على عدة مناطق تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بالإغارة على عدة مناطق تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، أمس الأربعاء، مقتل أحد أفراده في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، وقال الحزب، في بيانه، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية على الحدود بين البلدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي المعادي، أغار ليلا، على كفركلا وسط البلدة، وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، حتى صباح اليوم".

وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.

12 ديسمبر, 20:35 GMT

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.