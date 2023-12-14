اجتماع تحضيري في الجامعة العربية للدورة السادسة من "منتدى التعاون العربي - الروسي"‏

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وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة - المملكة المغربية - والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة، وهي "البيان الختامي"، و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026".
29 مارس 2017, 09:17 GMT
وأكد السفير د. خالد بن محمد منزلاوي بأهمية هذا المنتدى العربي - الروسي، "نظرا لثقل الدور الروسي كقوة، ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية، وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية".
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.