اجتماع تحضيري في الجامعة العربية للدورة السادسة من "منتدى التعاون العربي - الروسي"‏

دبي - محمود عبدالرازق - وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير المفوض، هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وسفير روسيا لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، والسفير

د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وفقا لبيان من الجامعة العربية.

وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة - المملكة المغربية - والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة، وهي "البيان الختامي"، و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026".

29 مارس 2017, 09:17 GMT

وأكد السفير د. خالد بن محمد منزلاوي بأهمية هذا المنتدى العربي - الروسي، "نظرا لثقل الدور الروسي كقوة، ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية، وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.

وأكد لافروف أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية - العربية في مختلف المجالات.