شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 18 مواطنا فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة بينهم طفل، علمًا بأنه تم اعتقال المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية من "جنين" ومخيمها ولم يتسن معرفة هوياتهم أو إحصاء أرقامهم الدقيقة حتى الآن نظرا لعدوان الاحتلال القائم حتى الآن هناك.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من "جنين"، وواحد من "نابلس" وسادس من مُحافظة "طوباس" وجميعها في شمال الضفة. ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم أسير مُحرر، من الخليل، وثلاثة من "بيت لحم". ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا من منطقة "كفر عقب" شمال القدس (خارج الجدار)، واثنين من مُخيم "الجلزون" وبلدة "سلواد" في رام الله.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثرا بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وكانت الوزارة قد أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي؛ ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا وإصابة واعتقال المئات.

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