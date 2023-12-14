إعلام: اعتقال 4 عناصر من "حماس" في ألمانيا وهولندا خططوا لضرب أهداف "يهودية" في أوروبا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات الألمانية ألقت القبض على 3 عناصر من حركة "حماس" في بلادها، وعنصر رابع في هولندا، خططوا لجلب أسلحة وتنفيذ عمليات "إرهابية ضد أهداف "يهودية" في أوروبا، على حد قولها.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت 7 أشخاص عملوا نيابة عن حماس، "خططوا لقتل مدنيين في أوروبا".

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو باسم الموساد والشاباك، أن "الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت اليوم 7 إرهابيين عملوا نيابة عن تنظيم حماس الإرهابي"، وأنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، تم إحباط عملية إرهابية خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".

وزعم البيان أن "حماس تسعى على مدار السنوات الأخيرة، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية".

كما أكد البيان أن "جهازي الموساد والشاباك يواصلان العمل مع شركائهما في البلاد وفي الخارج من أجل صد نوايا حماس وتدمير قدراتها".

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.