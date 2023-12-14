إعلام: اعتقال 4 عناصر من "حماس" في ألمانيا وهولندا خططوا لضرب أهداف "يهودية" في أوروبا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات الألمانية ألقت القبض على 3 عناصر من حركة "حماس" في بلادها، وعنصر رابع في هولندا، خططوا لجلب أسلحة وتنفيذ عمليات "إرهابية ضد أهداف "يهودية" في أوروبا، على حد قولها.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو باسم الموساد والشاباك، أن "الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت اليوم 7 إرهابيين عملوا نيابة عن تنظيم حماس الإرهابي"، وأنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، تم إحباط عملية إرهابية خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".
كما أكد البيان أن "جهازي الموساد والشاباك يواصلان العمل مع شركائهما في البلاد وفي الخارج من أجل صد نوايا حماس وتدمير قدراتها".
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.