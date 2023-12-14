شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب باعتماد القرار الأممي المطالب بوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري لعدوان القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووصفه بالتاريخي بعد أن صوت لصالح القرار 153 دولة بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين، ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد الفيتو الأمريكي.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم، إن تصويت 153 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، ورفضه التام للتهجير القسري للسكان في قطاع غزة.

العدوان على غزة

أشاد بمواقف الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الدولية والإقليمية المدافعة عن الحق الفلسطيني ولكل من صوت لصالح القرار، وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم بما يؤكد وقوف العالم بالغالبية العظمى لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باستخدام أدواته الفاعلة في إجبار وإلزام إسرائيل للرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإيقاف الفوري للحرب ووقف نزيف الدم في قطاع غزة، ومطالبتها بوقف عدوانها الغاشم وعدوان مستوطنيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية.