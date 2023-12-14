شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يرحب بالتطورات المشجعة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات منظمة (الإيغاد) حول الوضع في السودان.

وذكر البيان الختامي لاجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الذي عقد في جيبوتي السبت الماضي، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أكدا قبول وقف إطلاق النار غير المشروط، وموافقتهما على عقد اجتماع ثنائي بينهما بتيسير من الإيغاد.

الأوضاع في السودان

جدد الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يقوم بها شركاؤها الأفارقة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية الأخرى للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ بشأن عدم رغبة الأطراف- حتى الآن- لوقف الأعمال العدائية مما أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها للمدنيين بأنحاء السودان.

وأكد البيان الأممي أن الممثل الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة يقف على أهبة الاستعداد للانخراط مع جميع الأطراف والشركاء للنهوض بجهود السلام.