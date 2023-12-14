شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة لمخيم جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيم جنين، واقتحام عدد من جنود الاحتلال مسجداً، وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته اليوم، في تصرف أرعن يمثل استفزازاً صارخاً يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك حرمة الأماكن الدينية والإساءة إليها، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى تأجيج الكراهية والعنف.

ضمان حماية المدنيين

شدد السفير القضاة على ضرورة إدانة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال ومعاقبة فاعليها، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وضمان حماية المدنيين ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.