شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، مساء اليوم، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة في وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.